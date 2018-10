25th Anniversary: EA arbeitet an Remaster zu Command&Conquer

Wer hätte das gedacht. Ganz heimlich still und leise schickt sich Electronic Art scheinbar an zum anstehenden 25. Jubiläum von Command&Conquer ein Remaster auf die Beine zu stellen. Dies geht zumindest aus einem Beitrag bei Reddit hervor, welcher vom Produzenten Jim Vessella veröffentlicht wurde. Im Command&Conquer-Universum ist Vesella kein unbekannter. Arbeitete er doch bereits an Command&Conquer 3 sowie Alarmstufe Rot 3 mit. Die Community bat er dabei via Reddit um Feedback, was sich die Fans denn von einem Remaster wünschen würden. Aber auch die Community Rund um die Open Source Implementierung der alten 2D-Spiele des Command&Conquer-Universums OpenRA wurde von EA bedacht. Vessella trat aus diesem Grund dem Forum von OpenRA bei und erhofft sich auch dort weiteres Feedback zu einem möglichen Remaster.

Werte Command & Conquer Fans, Mein Name ist Jim Vessella, und ich bin Produzent bei Electronic Arts. Vor zehn Jahren hatte ich das Vergnügen, im Produktionsteam für Command & Conquer 3 und Red Alert 3 zu arbeiten, zusammen mit dem Lead Producer für Kane’s Wrath. In diesen Jahren waren einige meiner Lieblingsmomente die Interaktion mit unserer leidenschaftlichen Community, sei es auf unseren Community-Gipfeln vor Ort, im Forum oder bei verschiedenen Veranstaltungen wie der Gamescom. Wie die meisten von euch vielleicht wissen, haben wir kürzlich Command & Conquer: Rivals angekündigt, ein mobiles Spiel im Command & Conquer-Universum. Nach der Enthüllung von Rivals haben wir euch laut und deutlich gehört: Die Command & Conquer-Community will, dass das Franchise auch auf den PC zurückkehrt. Und als Fan von C&C seit über 20 Jahren, konnte ich nicht mehr zustimmen. In diesem Sinne haben wir einige spannende Ideen zum Remastering der klassischen PC-Spiele erforscht und bereits den ersten Schritt zur Feier des 25-jährigen Jubiläums getan. Wir sind gespannt auf euer Feedback, um unsere aktuellen Gedanken an den PC und die Zukunft zu beeinflussen. In den nächsten Wochen werden wir auf verschiedene Weise mit den Fans sprechen. In der Zwischenzeit würden wir uns freuen, wenn ihr eure Gedanken hierzu im OpenRA-Forum mit uns teilt. Als langjähriger C&C-Fan und Entwickler bin ich genauso leidenschaftlich für das C&C-Franchise wie ihr und freue mich auf eure Gedanken, die uns helfen, die Zukunft von C&C bei EA zu gestalten! Danke!

Jim Vessella

Jimtern

Insgesamt erhofft sich EA hierdurch vermutlich auch einen besseren Einblick dahingehend, was sich die Fans für ein neues Command&Conquer wünschen würden. Zumindest deuten die vereinzelten Kommentare Vessellas darauf hin. Aber auch ein Eintrag im Forum von OpenRA kann positiv für die dortige Community gewertet werden. So schreibt Jim Vessella, dass EA nicht vorhabe, sich in die Arbeit des Open Source Projektes einzumischen. Ein rechtlicher Angriff auf OpenRA scheint dadurch etwas unwahrscheinlicher. Die Aussichten auf ein neues Command&Conquer dürften jedoch jeden Fan der Reihe erfreuen, waren doch viele PC-Spieler mehr als enttäuscht, als EA Command&Conquer Rivals für die mobilen Plattformen angekündigt hatten. Es bleibt zu hoffen, dass EA hier mehr liefert als ein einziges Remaster und den Fans endlich wieder ein problemloses Spielen der Klassiker ermöglicht. Denn seien wir einmal ehrlich. Über den Zustand der auf Origin erhältlichen Version der Command&Conquer Spiele haben sich schon viele Spieler aufregen dürfen. Und wer weiß, vielleicht kommt ja doch irgendwann ein komplett neues Command&Conquer für den PC!