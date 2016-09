Anno 2070: Im Auge des Sturms – Mission 4

Nachdem wir in der letzten Mission F.A.T.H.E.R. recht verärgert haben dürften, geht es nun darum, die außer Kontrolle geratene KI endgültig zu stoppen. Dabei gilt es, den Schutzschild per EMP auszuschalten und dann F.A.T.H.E.R. selbst anzugreifen. Doch bevor es richtig los geht, müsst ihr noch drei Aufgaben bewältigen.



Wir reden also mit unseren drei Verbündeten, Mr. Thorne, Yana und Prof. Devi, da alle drei noch eine Bitte an uns haben. Thorne verlangt von uns, dass wir F.A.T.H.E.R.s Werften vernichten. Als Belohnung winkt ein universelles Präzisionsgeschütz. Yana hofft, F.A.T.H.E.R.s Schildtechnologie unter unsere Kontrolle zu bekommen und schickt uns deshalb los, den Flughafen der KI auszuschalten. Die optimierte Projektilbarriere kann dadurch erforscht werden. Professor Devi will F.A.T.H.E.R.s Tarntechnologie für uns adaptieren und braucht deshalb Informationen aus erster Hand. Es gilt hier also unbemerk ein Infiltrationsteam einzuschleusen um die entsprechenden Daten zu bekommen. Am Ende sollen wir so an ein Maskierungsfeld kommen.

Während der Mission wird die KI immer wieder versuchen unsere Handeslschiffe anzugreifen. Hauptsächlich durch den Einsatz von U-Booten. Durch den Einsatz unserer Vipern können F.A.T.H.E.R.S U-Boote zerstört werden, um letztlich die eigenen Handelsrouten zu beschützen. Zur weiteren Unterstützung unserer Flotte sollten wir auch noch zwei Colossi bauen.

Mit dem Trimaran schleichen wir uns getaucht an F.A.T.H.E.R. und seinen U-Booten vorbei und bringen so das Omega-Team zu seinem Einsatzort. Als Belohnung erhalten wir das Modul „Optische Fasern“. Dieses transportieren wir zu unserer Tech-Insel. Um das Maskierungsfeld Mk-IV zu erforschen benötigen wir neben den optischen Fasern noch zwei weitere Elemente. Dies wären ein Generator und einmal Metamaterial. Die hierfür benötigten Ressourcen bekommen wir von unseren diversen Inseln. Außerdem müssen wir die Anzahl an Forschern auf 300 anheben, weshalb wir weitere Gebäude aufsteigen lassen. Ist dies erledigt und Generator, Metamaterial und optische Fasern vorliegen, können wir das Maskierungsfeld erforschen. Dieses können wir an Bord eines unserer Kriegsschiffe einsetzen, es tarnt alle Einheiten, die sich in Reichweite des tarnenden Schiffes befinden. Das Schiff mit dem Maskierungsfeld an Bord bleibt jedoch sichtbar.

Als nächstes sollten wir uns an die Zerstörung des Flughafens machen. Wir schnappen uns also unsere Flotte und greifen diesen an. Passt hier auch auf eure Colossi auf, denn diese sind recht anfällig gegen Flugeinheiten. Ist der Flughafen jedoch letztenendes zerstört, erhalten wir auch hier wieder ein Modul für unsere Forschungsvorhaben – den Schild-Transformator. Diesen liefern wir direkt bei unseren Tech ab. Dort können wir uns an die Erforschung der optimierten Projektilbarriere machen. Zuvor kümmern wir uns noch darum, dass wir einen Generator und eine Filteranlage im Forschungslabor herstellen können. Das ferte Modul setzen wir in unserer Arche ein. Es ermöglicht so allen Schiffen den Schutzschild zu verwenden.

Nun fehlt nur noch der letzte Auftrag. Wir müssen für Thorne die Werftanlagen F.A.T.H.E.R.s zerstören. Passt hierbei auf die feindlichen Schiffe auf, jedoch dürfte es mit dem nun vorhandenen Schutzschild deutlich leichter fallen. Als Belohnung erhaltet ihr hier ein Hochgeschwindigkeitsprojektil. Wie vorher auch, bringen wir es direkt zur Tech-Insel um unsere Forschung weiterzuführen. Für das universelle Präzisionsschlagsgeschütz benötigen wir noch einen Generator und einen Impaktverstärker. Letzterer benötigt zur Herstellung Munition, welches wir von der Insel mit Atomkraftwerk beziehen können und Kerosin, welches wir auch bei Prof. Devis Arche erwerben können. Steht alles bereit, kann die Forschung am letzten Puzzleteil beginnen. Als Resultat erhalten wir auch hier wieder ein Modul, welches in unserer Arche gesockelt werden muss.

Ist dies getan können wir uns endlich für die entscheidende Schlacht vorbereiten. Was uns noch fehlt ist eine EMP-Kanone. Die hierfür benötigten Elemente kosten glücklicherweise nur Geld, weshalb sie schnell in unserem Forschungslabor hergestellt werden können. Als Sicherheit solltet ihr auch direkt eine zweite EMP-Kanone mitkonstruieren. Dies ist für den Fall gedacht, dass ihr F.A.T.H.E.R. nicht schnell genug bezwingen könnt. Dann laden wir jeweils eine EMP-Kanone auf ein Schiff und schicken unsere Flotte in die Nähe von F.A.T.H.E.R.s Arche.

Das erste Schiff mit EMP könnt ihr nun direkt zu F.A.T.H.E.R. schicken. Setzt dort die Waffe ein – vergesst aber nicht zu zielen. Ist F.A.T.H.E.R. lahmgelegt, könnt ihr den Rest eurer Flotte nachziehen. Ziel ist es nun, die acht Geschütze, welche im Außenbereich von F.A.T.H.E.R.s Arche liegen zu zerstören. Erst danach kann auch der Kern der KI angegriffen und vernichtet werden.

Solltet ihr zu langsam sein, zieht eure Flotte kurzfristig zurück und nutzt euer zweites Schiff mit EMP, um F.A.T.H.E.R. erneut lahm zu legen. Danach kann die Schlacht weitergehen. Sobald F.A.T.H.E.R.s Kern vernichtet wurde, habt ihr die Mission und somit die Kampagne geschafft.