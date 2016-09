Anno 2205 ist da!

Viele von euch haben sicherlich eine Ewigkeit darauf gewartet, dass endlich ein neuer Serienteil von Anno das Licht der Welt erblickt. Mit dem heutigen Tage ist es nun endlich so weit. Nach Anno 2070 geht es nun also noch weiter in die Zukunft. Das Siedeln unter Wasser scheint nun erst einmal für die Menschheit uninteressant geworden zu sein. Stattdessen gibt es andere Gebiete, die es zu erforschen gilt. Neben der Arktis, in welcher die extrem niedrigen Temperaturen sicherlich für einige Problemstellungen sorgen werden, ist die nächste Station auf der Reise der Menschheit der Mond, welchen es nun zu besiedeln und dessen Ressourcen zu nutzen gilt. Allen voran die dort vorhandenen Helium-3-Vorkommen, welche das Energieproblem der Menscheit auf der Erde endgültig lösen sollen. Wir jedenfalls freuen uns schon darauf, in eine neu Anno-Spielwelt eintauchen zu dürfen. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch hier im Blog wieder die ein oder andere Artikelreihe hinzu!