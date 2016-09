Star Trek: Armada unter Windows 7 spielen

Auch Computerspiele haben ein gewisses „Verfallsdatum“, weshalb sie irgendwann auf aktuellen Systemen nicht mehr lauffähig sind. Auch Star Trek: Armada lässt uns Spieler in der Hinsicht im Stich und will partout ohne ein wenig Unterstützung laufen. Probleme bereitet hier aber nicht nur das Spiel an sich, sondern alleine die modernen Grafikkarten sorgen scheinbar auch für einige der Probleme. Mit etwas Glück, läuft Armada jedoch auch noch unter Windows 7.

Als erstes solltet ihr euer Spiel wie gewohnt installieren. Anschließend solltet ihr das Spiel mit dem passenden Patch auf Version 1.2 bringen. Dies ist der letzte veröffentliche Patch, der offiziell zur Verfügung gestellt wurde. Ist dies getan, solltet ihr noch den Community-Patch 1.3 herunterladen und installieren. Dieser Patch bringt einige kleine Fehlerbeseitigungen mit sich und ermöglicht es euch auch Widescreen-Auflösungen in den Optionen einzustellen.

Jetzt müsst ihr euch nur noch zu eurem Installationsverzeichnis begeben. Dort findet ihr die ausführbare Datei Armada.exe vor. Macht darauf einen Rechtsklick und wählt Eigenschaften aus. In dem sich nun öffnenden Fenster klickt ihr auf den Reiter Kompatibilität. Aktiviert dort den Kompatibilitätsmodus und schaltet dort um auf Windows XP (Service Pack 2). Anschließend solltet ihr auch noch den Haken setzen, um das Programm als Administrator auszuführen. Ohne dies, scheint es zu Problemen zu kommen, bzw. das Spiel will auf manchen Systemen nicht starten.

Das Spiel sollte nun unter Windows 7 lauffähig sein. Erwähnenswert wäre aber noch, dass es bei Notebooks mit hybridem Grafikchip (gemeint sind Nvidia Optimus und AMD Switchable Graphics) von Vorteil sein kann, mit dem integrierten Grafikchip zu spielen, anstelle auf den dedizierten Chip zu wechseln. Im Allgemeinen scheinen aber AMD-Grafikchips weniger Probleme zu bereiten.